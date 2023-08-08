Застройщики ждут помощи от женщин

Несмотря на затишье на рынке строящегося жилья, спрос на новых специалистов в строительном секторе в целом по стране за первое полугодие вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Петербурге картина такая же. В то же время число резюме на порталах по поиску работы в сфере «Строительство» выросло всего на 9% по РФ и на 7% в Петербурге. Дефицит кадров приводит к тому, что на стройках стала расти доля женского персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Важным итогом первого полугодия 2023 года в строительной сфере страны стала одна из самых активных динамик предлагаемых зарплат: рост со 74 тыс. рублей в январе до 85 тыс. рублей в июне

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Важным итогом первого полугодия 2023 года в строительной сфере страны стала одна из самых активных динамик предлагаемых зарплат: рост со 74 тыс. рублей в январе до 85 тыс. рублей в июне

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным hh.ru, за первые шесть месяцев 2023 года в целом по России было размещено чуть более 155 тыс. вакансий в сфере строительства, а также продажи и аренды недвижимости. В Петербурге ситуация аналогичная: рост спроса на строителей прибавил 22% за первое полугодие относительно того же периода 2022 года.

Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО, говорит: «Только за последний месяц петербургским девелоперам и агентствам по продаже и покупке недвижимости понадобилось более 13 тыс. новых специалистов. Что также на 47% больше показателей в июне 2022 года и на 12% больше, чем в мае 2023 года». Она считает важным, что соискатели, претендующие на работу в сфере строительства и недвижимости, не так активны, как бизнес, который их ищет, и стали меньше искать работу на стройке. Так, за полугодие число резюме в строительном секторе страны в общем выросло на 9%, а в Петербурге — лишь на 7%.

«Из-за такой невысокой активности соискателей с одной стороны и повышенным спросом у работодателей с другой уровень конкуренции за рабочие места в строительном секторе падает на протяжении всего 2023 года. Так, в целом по стране за полгода конкуренция за работу в строительстве упала на 1,5 пункта (с 4 резюме в январе до 2,5 резюме на вакансию в июне), а Петербурге ситуация хуже (падение на 2 пункта, с 5,5 до 3,5 резюме). Особенно серьезный кадровый дефицит работодатели из строительной отрасли испытывают относительно представителей рабочих строительных специальностей (сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков). При этом спрос на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования продолжит расти в 2024 году в условиях ограничений поставок, увеличения сроков эксплуатации и нагрузки на текущие производственные мощности»,— говорит госпожа Бузунова.

Важным итогом первого полугодия 2023 года в строительной сфере страны стала одна из самых активных динамик предлагаемых зарплат: рост со 74 тыс. рублей в январе до 85 тыс. рублей в июне. При этом запросы соискателей тоже не стоят на месте и превышают предложения бизнеса. Так, если в январе петербуржцы хотели получать не ниже 80 тыс. рублей, то сейчас рассчитывают уже не менее чем на 90 тыс.

«Что касается окладов петербургских строителей в 2023 году, то в 45% компаний их намерены увеличить, в 47% — оставить без изменений и только в 3% — уменьшить. Еще 5% работодателей пока не определились»,— рассказали в hh.ru.

А вот в общероссийском рейтинге ситуация не такая позитивная: в начале года предлагаемая зарплата для новых работников находилась на уровне 72,5 тыс. рублей, а сейчас упала до 70 тыс. Соискатели, в свою очередь, ежемесячно повышают запросы: с 80 тыс. в январе до 88,9 тыс. в июне в целом по стране.

Полина Голубева, директор по персоналу «Группы ЛСР», так объясняет ситуацию на рынке труда: «В первую очередь мы наблюдаем негативный демографический тренд: кадры стареют, рождаемость падает, а некоторым людям продолжить работу мешают физические ограничения. Из-за этого, а также из-за непростого внешнеполитического и экономического положения в стране ситуация в строительной отрасли остается достаточно сложной. На рынке мы наблюдаем не только дефицит квалифицированных кадров, но и высокую конкуренцию за них. Дополнительно "борьбу" стимулируют растущие объемы строительства. Совокупность этих факторов привела к повышению оплаты труда в строительной и производственной сферах примерно на 10%».

По мнению госпожи Голубевой, в настоящее время остро ощущается нехватка таких специалистов, как прорабы, сварщики, монтажники, сантехники, механики и арматурщики. Среди инженерно-технических профессий — инженеров ПТО, в производственной сфере — судокорпусников-ремонтников, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту спецтехники и инженеров лаборатории (в производстве бетона). Кроме того, цифровизация отрасли повысила спрос на BIM-проектировщиков.

Перетягивание специалиста

«В настоящее время на кадровом рынке в сфере строительства ощущается дефицит специалистов. Сложно найти высококвалифицированных профессионалов на позицию, например, руководителя проекта, специалистов по технологическим присоединениям сетей, специалистов узкого профиля: конструкторов, ГИПов, специалистов по календарно-сетевому планированию»,— перечисляет Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике группы «Аквилон».

«Востребованы как рабочие специальности, в частности монолитчики, так и ИТР. Компаниям приходится бороться за профессиональные кадры и предлагать хорошие условия работы, которые включают не только достойную зарплату, но и ДМС, корпоративные мероприятия»,— делится Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС».

«На объектах в дефиците инженерно-технический персонал. Есть потребность в проектно-конструкторских специальностях. Последние два года сохраняется дефицит руководителей, способных комплексно вести проект — от создания рабочей документации до ввода объекта в эксплуатацию»,— говорит Александр Гуторов, вице-президент ГК «Страна Девелопмент», руководитель блока маркетинга и продаж.

Павел Турков, директора по строительству ГК «А101», рассказал, что за хорошие кадры между строительными компаниями идет большая конкуренция, что приводит даже к перекупу специалистов застройщиками друг у друга. Помимо прочего, господин Турков ситуацию связывает с падением качества и развития среднего специального образования и поддержки таких узких специалистов мотивационными программами в целом.

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург», отмечает: «Один из инструментов в борьбе за специалистов — это повышение уровня оплаты труда, причем как базовых окладов, так и премиальной части. Как следствие, мы видим существенный рост заработных плат. Но мы понимаем, что бесконечно повышать уровень оплаты труда невозможно. Поэтому работодатели ищут альтернативные решения, например, активнее нанимают сотрудников старшего возраста (предпенсионеров и пенсионеров), начинают рассматривать женщин на традиционно "мужские" вакансии, например прорабов».

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», добавляет: «По-прежнему велик спрос на руководителей проектов строительства, инженеров, прорабов и начальников участков. При этом, в отличие от ситуации трехгодичной давности, гораздо чаще на эти специальности стали рассматривать женщин».

Еще одна дефицитная специальность на строительном рынке, по мнению госпожи Кравцовой,— геодезисты. Их заработная плата значительно выше даже управленческих должностей и выходит далеко за рамки 100 тыс. рублей в месяц. «Что касается зарплат в целом, то их уровень никак не изменился по сравнению с 2022 годом»,— уверена эксперт.

«Тенденция по найму молодых и энергичных директоров по строительству, условно до 40 лет, начавшаяся до 2020 года, продолжилась»,— указывает госпожа Кравцова.

Воспитать своими силами

Как считает госпожа Коротаевская, есть несколько причин, из-за чего сложилась ситуация с дефицитом кадров. «Во-первых, отток рабочей силы, во-вторых, отсутствие системной работы по популяризации рабочих профессий, программ переподготовки кадров на федеральном или региональном уровнях. Необходимо формировать имидж успешного рабочего, инженера или менеджера в строительном бизнесе, привлекать и обучать молодежь, используя современные достижения цифровизации»,— подчеркивает она.

Некоторые строительные компании начинают подбирать кадры еще на стадии их обучения. Анна Лях, директор по управлению персоналом компании «Главстрой Санкт-Петербург», рассказала: «У нас разработана собственная программа для популяризации профессий в девелопменте. Это многоступенчатая работа. Так, наша компания сотрудничает с профессиональными учебными заведениями, такими как техникумы и колледжи. Основная сложность заключается в том, что эти учебные учреждения готовят специалистов широкого профиля, без погружения в специфику определенной сферы деятельности. Поэтому мы совместно с ними корректируем содержание образовательных программ в соответствии со своими профессиональными стандартами и требованиями».

Второе направление — работа с вузами. «Вузы активно вовлекают в учебный процесс работодателей, приглашают наших специалистов на защиты курсовых и дипломных работ. Мы организуем конкурсы и кейс-чемпионаты, где студенты и выпускники могут проявить себя. Например, в текущем году мы провели два мероприятия на разработку МАФ-проектов для наших жилых комплексов "Северная долина" и "Юнтолово" со студентами ВШЭ и СПбГАСУ,— сообщила госпожа Лях.— Особое внимание уделяется прохождению практик, например, начиная с третьего курса, в периоды учебных практик и отработок, ребята приходят к нам на стажировку, что дает им возможность погрузиться в рабочую реальность, познакомиться с профессией. Студентам, у которых учебная практика составляет три месяца и более, мы предлагаем оплачиваемую стажировку или официальное трудоустройство в штат компании. Такая практика сотрудничества помогает привлечь молодых специалистов. Примерно 30% студентов становятся работниками нашей компании. При трудоустройстве все новички проходят обучение на строительных площадках, в том числе с помощью VR-технологий».

Мария Черная подтверждает: «Компании больше вкладываются в молодых специалистов, стажеров, активнее развивают программы развития карьеры, чтобы удержать лучших сотрудников, развивают программы льгот и компенсаций, реально заботятся о благополучии сотрудников».

Мария Ермакова, директор по персоналу Setl Group, заключает: «Ситуация с кадрами в строительной отрасли Санкт-Петербурга мало чем отличается от общей ситуации для всей промышленности: квалифицированные кадры всегда востребованы, особенно не хватает отрасли инженеров (прорабов). Так как появляются новые технологии управления строительством, системы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками, а также возрастает объем работы с большими данными — увеличивается спрос и на высококвалифицированных IT-специалистов».

Валерий Грибанов