«В России дефицит жизнеутверждающих идей»

Все чиновники страны должны ездить на отечественных машинах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя. Ничего страшного, если где-то будет поскромнее, резюмировал глава государства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе данного мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Идее пересадить чиновников на отечественные авто уже без малого 30 лет. И все это время в той или иной форме соответствующие инициативы периодически звучат и заканчиваются предсказуемо, то есть ничем. И вот сейчас председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил вернуться к этому вопросу, его поддержал министр финансов Антон Силуанов. В том числе и в целях экономии бюджетных средств.

Нынче каждая копейка дорога, а иномарки сильно прибавили в цене. Так что самое время подкинуть заказов отечественному автопрому и, соответственно, наказать недружественные страны, которые лишатся крупных бонусов. Президент с инициативой согласился — да, пришло время. Скромнее нужно быть и, опять же, производителя поддержать.

Но не успела общественность осмыслить суть происходящего, как тут же пошли сообщения со ссылкой на очень информированные источники, что в России нет подходящих авто. И когда будут, неизвестно. Действительно — не на Granta же пересаживаться. Это ведь себя не уважать. И что люди вокруг скажут?

Собственно, на этом можно закрывать дальнейшую дискуссию. Никто никуда, естественно, не пересядет.

А запускать линейку автомобилей специального класса выйдет намного дороже для бюджета, чем закупка иномарок, даже по параллельному импорту. Мы же понимаем: заявление это сугубо политическое. Нужно немножечко разрядить обстановку и отвлечь население от неправильных тревожных мыслей. На душе всегда теплее становится, когда другому человеку плохо. Особенно если этот другой — богатый и нелюбимый чиновник.

Но есть небольшая проблема: запоздали все эти меры лет как минимум на 10. Почему? Потому что народ российский прекрасно понимает, что чиновник наш и так живет в другом мире и смена машины на отечественную никак не отразится на его благосостоянии. Это во-первых. Во-вторых, если этого в итоге не произойдет или произойдет, но не полностью, эффект выйдет прямо противоположный. Недоверие к власти вырастет еще больше.

Не говоря уж о том, что нынешний российский автопром и в лучшие-то годы, скажем так, не блистал, а сейчас и подавно. Если всерьез все это обсуждать, вполне может получиться, что все мощности передадут под госслужащих, а населению что тогда? Остатки?

И так мы перешли к проблеме номер два: в Российской Федерации существует серьезный дефицит жизнеутверждающих идей. Вот и приходится сдувать пыль с инициатив 30-летней давности. Давайте еще вспомним про мигалки. Или введем полувоенный дресс-код для депутатов. Единственная жизнеутверждающая идея — это повышение благосостояния населения. Пусть чиновник на иномарке ездит. Суть в том, чтобы не с богатыми бороться, а чтобы бедных не было. И вот с этим никак не получается, несмотря на все усилия.

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