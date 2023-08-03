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Отправление пассажиров на СКЖД за семь месяцев увеличилось на 20%

С января по июль 2023 года поезда СКЖД перевезли 30,8 млн пассажиров, что на 20% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В пригородном сообщении отправлено 20,3 млн пассажиров (на 17% больше, чем в первые семь месяцев 2022 года), в дальнем следовании – 10,5 млн пассажиров (+24%).

Пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 9,6 млрд пасс-км, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 716 млн пасс-км (+19%), в дальнем следовании – 8,8 млрд пасс-км (+22%).

Отмечается, что в июле 2023 года с вокзалов СКЖД было отправлено 7 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот на СКЖД в июле 2023 года составил 2,9 млрд пасс-км, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Анастасия Назарова

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