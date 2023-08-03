Количество выявленных поддельных купюр в Нижегородской области сократилось в три раза

Во втором квартале в Нижегородской области было выявлено 40 поддельных купюр, сообщили в Волго-Вятском управлении Центробанка. Это в 2,9 раза меньше, чем в апреле-июне 2022 года.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Смартфон с программой для проверки подлинности купюры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большая часть обнаруженных фальшивых купюр (28 шт.) — номиналом 5 тыс. руб. Также было выявлено девять поддельных тысячных и двухтысячных банкнот и три фальшивые десятирублевые монеты. Подделок валюты в регионе за отчетный период не обнаружено.

Елена Ковалева