НефАЗ намерен открыть площадку для испытания пассажирского транспорта

В сентябре 2023 года НефАЗ намерен открыть площадку для приемо-сдаточных испытаний пассажирского транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КамАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Площадку начали строить осенью прошлого года. Строительство ведется по проекту развития производственных мощностей для выпуска пассажирских автобусов до 3 тыс. единиц в год.

Площадка будет, в частности, включать автодорогу с участками искусственных неровностей, эстакаду для проведения испытаний пассажирского транспорта на подъем и спуск. Кроме того, планируют предусмотреть возможность производить шумовые замеры.

"Ъ-Казань"