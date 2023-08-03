Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов покинул зону СВО

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов покинул зону спецоперации, где он служил по контракту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мой третий контракт в зоне СВО закончился, пока нахожусь в Краснодаре»,— написал экс-мэр столицы Кубани.

Евгений Первышов занимал пост главы Краснодара с 2016 года. Весной 2021-го он заявил о своем участии в выборах депутатов Госдумы. Осенью того же года он сложил полномочия мэра в связи с победой на выборах по 46-му одномандатному округу.

В октябре 2022 года кубанское реготделение партии «Единая Россия» сообщило, что Евгений Первышов отправится в зону проведения спецоперации в рамках частичной мобилизации. Такое решение экс-мэр Краснодара принял, ознакомившись с требованиями к мобилизованным.

Татьяна Ручкина

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