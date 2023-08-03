Форум модной индустрии Beinopen пройдет в Екатеринбурге 4 и 5 августа

В Екатеринбурге 4 и 5 августа пройдет форум модной индустрии Beinopen. В его программе лекции, панельные дискуссии, консультации о моде и блокчейне, технологичных тканях, модернизации производств и развитии модного бизнеса. Будут организованы нетворкинг-сессия «Путь модной марки: от концепта до продукта на полке» и спиддейтинг, где представители локального модного сообщества смогут презентовать свои проекты и найти бизнес-партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум модной индустрии Beinopen

Фото: Beinopen Форум модной индустрии Beinopen

Фото: Beinopen

«Сегодня, в эпоху бума цифровых технологий, стремительно и радикально меняющих методы, формы и смыслы создания всего, процессы моды — от разработки предметов до производства контента вокруг них — ускоряются, меняют координаты или даже редуцируются. На форуме мы будем говорить о том, как с помощью инновационных технологий усиливать модный бизнес»,— пояснили организаторы.

Форум Beinopen — профессиональное мероприятие, которое с 2015 года объединяет на одной площадке предпринимателей, дизайнеров и других деятелей моды. В 2023 году форум проходит в пяти городах России: Казани, Екатеринбурге, Сочи, Махачкале и в Москве. Тематика лекций и обсуждений в каждом городе строится вокруг одного из аспектов модного производства.

Елизавета Хохлова

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