Оборот оптовой торговли Нижегородской области подрос на 5,9%

По данным Нижегородстата, оборот оптовой торговли в Нижегородской области в январе-июне увеличился на 5,9% к первому полугодию 2022 года, до 829,3 млрд руб. В июне показатель вырос на четверть к июню прошлого года и составил 261,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Розничная торговля за шесть месяцев подросла на 4%, оборот оценивается в 505,8 млрд руб. По итогам июня показатель составил 88,5 млрд руб. с ростом 9,9%.

В прошедшем месяце розницу на 96,7% формировали компании и индивидуальные предприниматели. Доля розничных рынков составила 3,3%.

Владимир Зубарев