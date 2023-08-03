Региональная корпорация развития стала соучредителем компании по обработке данных

АО «Региональная корпорация развития» (РКР, принадлежит правительству Ростовской области) раскрыла сведения о новой дочерней компании. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», 31 июля РКР совместно с фирмой «НОТОС» зарегистрировала ООО «Метео+» в отрасли «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».

Уставный капитал «Метео+» составляет 10 тыс. руб., РКР и «НОТОС» имеют доли 25% и 75% соответственно.

Как сообщается на сайте фирмы «НОТОС», она предоставляет услуги удаленного контроля погоды на сельскохозяйственных угодьях с помощью автономных метеостанций.

ООО «НОТОС» зарегистрировано в прошлом году в Таганроге. Генеральным директором и владельцем фирмы является Алексей Осипов.

Вадим Водолазов