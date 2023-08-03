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На улице Декабристов в Казани могут создать новый парк

В Казани на улице Декабристов могут создать новый парк. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки площадью 0,7581 га. Отмечается, что при перепланировке необходимо выполнить качественное благоустройство. Также на территории парка следует предусмотреть архитектурную подсветку и размещение встроенных инженерных объектов и мусорных контейнеров. При этом дома 133е, 133д, 131б и другие будут демонтированы.

"Ъ-Казань"

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