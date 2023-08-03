Больше 450 тысяч рублей похитили у жительницы Ижевска через программу удаленного доступа

В столице Удмуртии в полицию обратилась 48-летняя местная жительница, которая рассказала о хищении у нее более 450 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что ижевчанке позвонил «сотрудник» безопасности банка, который убедил ее, что в кредитной организации зафиксировали попытки хищения сбережений женщины. Поверив звонившему, ижевчанка установила программу удаленного доступа, с помощью которой мошенник получил смог войти в мобильное приложение банка. После этого он оформил кредит на сумму более 450 тыс. руб. и похитил деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ).