Набережную Гребного канала и Канавинский мост перекроют 5 августа из-за триатлона

Проезд транспорта ограничат 5 августа на нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода из-за фестиваля спорта Ironstar. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С полуночи до 19:00 движение ограничат на набережной Гребного канала (от улицы Слобода Печеры, 177 до улицы Красная Слобода), на Красной Слободе, Нижневолжской набережной (от Красной слободы до Черниговской), по Казанскому (от дома №9А на Красной Слободе до Нижневолжской набережной) и Георгиевскому съездам (от дома №3 до Нижневолжской набережной).

С полуночи до 14:00 движение транспорта приостановят по Похвалинскому съезду (от улицы Малой Покровской до Канавинского моста), Канавинскому мосту, на Волжской набережной, улицах Советской (от дома №12 до Канавинского моста), Самаркандской (от улицы Стрелка до Совнаркомовской), Стрелке (от Канавинского моста до дома №3а на Стрелке), Совнаркомовской (от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Пролетарской (от Волжской набережной до Пролетарской, 14А).

Объехать закрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

Фестиваль Ironstar впервые пройдет в Нижнем Новгороде 4 и 5 августа. В программе соревнований триатлонные гонки, заплывы на открытой воде, женские и детские забеги.

Елена Ковалева