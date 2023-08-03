В Татарстане рассмотрят вопрос о введении платы на втором участке Вознесенского тракта

Агентство инвестиционного развития Татарстана намерено рассмотреть вопрос о введении платы за проезд по второй очереди Вознесенского тракта в Казани. Об этом во время пресс-тура сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, первый участок от Мамадышского тракта до проспекта Победы будет открыт осенью этого года. Второй же будет проложен от проспекта Победы до трассы М-7. Всего на эти цели выделят свыше 31 млрд руб.

«Кто-то должен вложиться. Насколько я знаю, будет заседание в агентстве инвестиционного развития, где рассмотрят этот вопрос. Сказать, будет этот участок платным или нет, я не могу»,— отметил господин Куляжев.

Он добавил, что для властей Казани важно, чтобы дорога была открыта, а вопрос введения платы остается здесь вторичным.

"Ъ-Казань"