«Тинькофф» сообщил о выявлении финпирамиды с 15 тыс. участников

Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду, созданную компанией In Touch Media, которая предлагала оформлять кредитные карты банка для заработка. В пирамиде участвовало минимум 15 тыс. человек, потери клиентов оцениваются в сотни миллионов рублей, сообщила пресс-служба «Тинькофф» в блоге vc.ru.

Как утверждает пресс-служба, In Touch Media предлагала схему заработка с помощью массовой рекламной рассылки, прикрываясь сотрудничеством с Тинькофф-банком. На самом деле компания не является партнером кредитной организации, подчеркнули в «Тинькофф».

Пресс-служба сообщила, что In Touch Media соответствует всем признакам финансовой пирамиды, которые выделил Банк России. В их число, в частности, входят обещание гарантированного дохода, выплата дохода за счет привлечения новых участников, неясный источник дохода компании, трудности с нахождением финансовой отчетности компании, отсутствие лицензии регулятора на финансовую деятельность.

Сообщается, что в качестве защитных мер «Тинькофф» заблокировал переводы клиентов в пользу In Touch Media и подал заявку в ЦБ о наличии у деятельности компании признаков финпирамиды.

Отмечается, что, набрав достаточное количество участников, пирамида лопнула, но на ее месте образовались новые похожие организации. Среди них Ready to buy, Unite to Live и Bethle Aster, сообщает пресс-служба со ссылкой на отзывы в сети.

Как сообщает банк, «Тинькофф Защита» каждую неделю выявляет 10–15 новых ресурсов, которые рекламируют услуги компаний с признаками финпирамид. Сотрудники банка подают заявления в ЦБ на их блокировку, отмечает пресс-служба.

Страница сообщества In Touch Media во «ВКонтакте» заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры РФ от 16.06.2023, убедился «Ъ».

Эрдни Кагалтынов