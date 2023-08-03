Глава Ульяновской области провел встречу с Марией Шпак

Алексей Русских и Мария Шпак



Глава Ульяновской области Алексей Русских провел встречу с руководителем региональной школы креативных индустрий Мария Шпак. Во время общения обсуждали перспективы развития четырех южных районов региона: Новоспасского, Павловского, Радищевского и Старокулаткинского.

Мария Шпак назвала самый болезненный вопрос для этих территорий. «Основная проблема четырех южных районов Ульяновской области — это водоснабжение. Никогда не думала, что в некоторых населенных пунктах могут давать воду по графикам. Например, один час в день. Работая в Чердаклинском районе, имеется опыт по устранению таких проблем. В Павловский район получилось привлечь инвестора, поэтому обновление системы водоснабжения там очень важно»,— уточнила госпожа Шпак.

Алексей Русских отметил, что он в курсе ситуации и выразил готовность исправить ситуацию .«Инвесторы уже начали платить налоги, причем, немалые. Средства из незапланированных нашим бюджетом доходов мы готовы направить на решение проблем с водоснабжением»,— рассказал губернатор.

Андрей Сазонов