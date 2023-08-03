Разработка проекта ремонта дороги к центру гребного слалома в Уфе обойдется в 8 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам повторного конкурса заключило контракт на разработку проекта капремонта подъездной дороги от Сельской Богородской улицы до комплекса сооружений для гребного слалома в микрорайоне Инорс (1,6 км) с ООО «Техстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 10,4 млн руб. за 8,77 млн руб. Второй участник конкурса, не названный в протоколе, готов был выполнить работы по начальной цене контракта.

По условиям конкурса, проект необходимо разработать до 15 марта 2024 года. Подрядчик должен предусмотреть переустройство коммуникаций, водоотвод с проезжей части, устройство дорожного полотна, тротуаров, газонов, наружного электроосвещения и электроснабжения.

Ранее республиканское УФАС отменило итоги предыдущего аукциона от 15 июня по результатам внеплановой проверки. Ведомство установило, что в техническом задании в нарушение закона «О контрактной системе» не был учтен раздел гидрологических изысканий. Комиссия УФАС обязала заказчика внести изменения в извещение о закупке.

ООО «Техстройпроект» зарегистрировано в январе 2018 года в Уфе. Компания занимается инженерными изысканиями. Владельцы — Алексей Ополченов и Валерий Петраковский. Уставный капитал — 15 тыс. руб. В 2022 году выручка компании составила 109,5 млн руб., чистая прибыль — 35,5 млн руб.

Майя Иванова

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