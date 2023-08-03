Свердловские депутаты недовольны работой «Почты России» и Почта-банка

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина раскритиковала работу «Почты России» и Почта-банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии парламента, она рассказала, что деятельность организаций обсуждалась на совете представительных органов местного самоуправления. По ее словам, все председатели муниципальных дум пожаловались на работу «Почты России». Госпожу Бабушкину, в частности, возмутили заработные платы рядовых сотрудников и руководителей — 22- 30 тыс. руб.

«Мы прекрасно помним, что создание Почта-банка объяснялось убыточностью социальных услуг. Банк должен был покрывать ее своей прибылью. Сегодня мы видим, что этого не происходит»,— добавила она.

По словам госпожи Бабушкиной, проблемы работы «Почты России» и Почта-банка заксобрание региона намерено поднять на федеральном уровне в ближайшее время.

Василий Алексеев

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