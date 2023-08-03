Нижегородские больницы опаздывают с использованием денежного резерва фонда ОМС

С начала 2023 года медицинские организации Нижегородской области получили из денежного резерва территориально фонда ОМС (нормированный страховой запас, НСЗ) 127,3 млн. руб. По данным ФОМС, этот запас создается для решения плановых задач и внезапно возникающих проблем, связанных с оказанием медпомощи застрахованным гражданам. За счет НСЗ медики приобретают и ремонтируют дорогостоящее оборудование, а также оплачивают повышение квалификации персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ФОМС отмечают, что до конца 2023 года за счет средств НСЗ планируется приобрести 18 и отремонтировать 9 единиц медоборудования на 250 млн руб., а также оплатить повышение квалификации 95 работникам. Всего на эти цели в текущем году нижегородский ФОМС планирует направить 350 млн руб. В фонде отмечают, что на начало августа НСЗ израсходован примерно на 50%. Для того, чтобы воспользоваться этими средствами, медучреждения необходимо провести конкурсные процедуры. Поэтому им нужно форсировать эту работу, чтобы успеть получить средства и провести закупки до конца года.

В фонде также сообщили, что с начала года более 109 млн руб. из средств НСЗ направлены на приобретение 13 единиц «тяжелого» медицинского оборудования. В частности, были закуплены компьютерный томограф для Выксунской ЦРБ, аппарат для контактной литотрипсии и два флюорографа для ГКБ №7 в Нижнем Новгороде. Городская больница №40 Автозаводского района получила современный операционный стол и многофункциональный аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации. «Также закуплены наркозные аппараты, электрокардиографы, маммографы, флюорографы и стерилизаторы инструментов»,— отметила директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

Кроме этого, 17,3 млн руб. направлены на ремонт МРТ-томографа в ГКБ №13 Автозаводского района, компьютерных томографов в ГБ №2 Дзержинска и ГКБ №30 Московского района. В ГКБ №39 Канавинского района отремонтирован аппарат ИВЛ.

Андрей Репин