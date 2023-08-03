В Екатеринбурге 12 августа откроется фестиваль «Кинотеатрум»

Фестиваль «Кинотеатрум» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа в ККТ «Космос». Организацией мероприятия занимается команда Венского фестиваля музыкальных фильмов во главе с Марией Зашляпиной. В программе — шесть живых концертов, семь кинопоказов и четыре спектакля.

По словам организаторов, «Кинотеатрум» — проект частного универсального театра «Театрум». Он продолжит традиции проведения Венского фестиваля музыкальных фильмов, который проходил в Екатеринбурге с 2010 по 2021 год.

В день открытия фестиваля выступит композитор Илья Бешвели, работающий в жанрах минимализм, неоромантизм и неоклассика. Он исполнит свои произведения на легендарном рояле Fazioli в сопровождении струнного квинтета.

«Начинать фестиваль живым концертом — была традиция “Венского фестиваля”, и мы хотим ее сохранить. Почему именно концерт Ильи Бешевли? Я больше пяти лет слежу за его творчеством в интернете, и честно говоря, давно планировала привезти его в Екатеринбург»,— пояснила госпожа Зашляпина.

Во второй части открытия фестиваля организаторы покажут зрителям фильм-балет «Укрощение строптивой» на музыку Шостаковича с хореографией Жана-Кристофа Майо в исполнении солистов Балета Монте-Карло.

«Мы планировали показать этот шедевр в 2021 году на последнем Венском фестивале. И именно в этот вечер внезапно началась сильнейшая гроза, все оборудование отключилось, и мы не смогли показать фильм целиком. Тогда со сцены я пообещала зрителям, что обязательно повторю его в другой раз»,— добавила Мария Зашляпина.

Фестиваль будет проходить на набережной Городского пруда перед ККТ «Космос». Вход свободный.

Елизавета Хохлова

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