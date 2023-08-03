Жителя Удмуртии подозревают в подкупе сотрудника для сдачи экзамена на перевозку опасных грузов

В Удмуртии 61-летнего жителя Якшур-Бодьинского района подозревают в коммерческом подкупе ( п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, сумма взятки составила 16 тыс. руб.

Так, по данным следствия, мужчина после прохождения обучения правилам перевозки опасных грузов в автомобильном транспорте не смог сдать итоговый экзамен. Вместо этого он передал сотруднику учебного центра 16 тыс. руб., чтобы получить необходимое свидетельство.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.