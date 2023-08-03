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Производство устриц на Кубани упало в 45 раз

В первом полугодии 2023 года в Краснодарском крае производство устриц упало в 45 раз и составило 0,22 тонны. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минсельхоз, спад произошел из-за прекращения импорта посадочного материала устриц из Европы в связи с санкциями.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

В министерстве отметили, что сейчас ученые Тихоокеанского и Азово-Черноморского филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проводят исследования по акклиматизации устричного спата из Приморья в Черное море. Получение предварительных результатов запланировано на 2024 год.

Производство мидий в первом полугодии выросло до 297 тонн. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель увеличился благодаря открытию мидийных ферм в районе Анапы и Сочи.

На Кубани марикультурой занимаются семь крупных предприятий и несколько организаций малого бизнеса. За 2022 год в регионе произвели около 400 тонн мидий и устриц.

Татьяна Ручкина

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