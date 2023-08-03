Pixar созвала альянс

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как система поможет эффективнее обрабатывать 3D-данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Blackwell / AP Фото: Rebecca Blackwell / AP

Студия Pixar запустила проект по стандартизации 3D-контента и собирает в нем крупнейших игроков. Adobe, Apple, Autodesk, Nvidia и сама Pixar объединились в альянс OpenUSD, который будет продвигать технологию Universal Scene Description или сокращенно USD.

Инициаторы описывают свой софт как первое ПО с открытым исходным кодом, позволяющее надежно и масштабируемо обмениваться 3D-сценами. Последние содержат массу определяющих данных: геометрия пространства, положение виртуальных камер, освещение, материалы и прочее. Инструменты моделирования, анимации, затенения работают с этими параметрами особым образом.

И эти данные не всегда можно прочитать или отредактировать в других 3D-программах. Как раз для решения этого вопроса и был создан альянс, уверяют его участники. Они планируют найти универсальный способ для определения, упаковки, сборки и редактирования 3D-данных. Уже сейчас USD позволяет таким приложениям, как Autodesk 3ds Max, Maya, Houdini, Adobe Substance 3D Designer взаимозаменять процессы в обе стороны.

В компании Pixar свою технологию назвали фундаментальным требованием для креаторов, которые планируют создавать контент для метавселенных. После такого пассажа, хочешь не хочешь, но вспомнишь про ожидаемый в следующем году запуск «яблочной» гарнитуры Vision Pro. Но тут без интриг. Apple ничего не скрывала даже за несколько месяцев до анонса своей последней новинки.

Вице-президент группы по разработке технологий Майк Роквелл тогда отметил, что OpenUSD ускорит производство AR-технологий нового поколения, начиная с художественного творчества и заканчивая доставкой контента, а также поспособствует появлению множества различных приложений для пространственных вычислений. Уже после презентации Vision Pro Роквелл сообщал, что технология USD является неотъемлемой для платформы visionOS и нового инструмента разработчика Reality Composer Pro.

Другие крупные игроки индустрии дополненной и виртуальной реальностей, такие как, например, Unity и Epic Games, выразили признание и сообщили о стремлении принять стандарт.