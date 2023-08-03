Авиапассажирам добавят возможностей

Пассажиры авиарейсов смогут через единый аппарат оплачивать широкий спектр услуг и попадать в бизнес-залы аэропортов. По словам руководства авиакомпании «Ижавиа», которая является разработчиком новой системы, современный программно-аппаратный комплекс установлен уже в 120 бизнес-залах страны, договоры о сотрудничестве заключены с двумя десятками банков. За основу был взят принцип работы ушедшей из России системы лояльности Priority Pass. В «Ижавиа» ее апгрейдили и сделали продукт более технологичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ижавиа Фото: Ижавиа

27 июля на встрече с представителями фонда «Сколково» в «Ижавиа» презентовали новую программу доступа в VIP-залы RusPriority. Программно-аппаратный комплекс включает в себя терминал, работающий как платежный сервис и платформа общего доступа в бизнес-залы. Как рассказал генеральный директор «Ижавиа» и аэропорта Ижевска Александр Синельников, за основу была взята карта Priority Pass. «На фоне ухода из России Priority Pass стало проблематично ходить в бизнес-залы аэропортов. Нам единственным удалось повторить их технологию, при этом мы ее еще и апгрейдили. Продукт стал более технологичным. В целом, сама по по себе эта история про связи. Связь частных клиентов, банков и авиакомпаний»,— сказал господин Синельников.

Он добавил, что на создание устройства их также вдохновил допсервис «Ижавиа» по продаже товаров и услуг на борту самолета.

«В чем он заключался: мы производим питание, различные развлекательные сервисы, одно время даже тестировали очки виртуальной реальности на борту, и за все это можно заплатить в оффлайн режиме. Соответственно, одна из основных функций нового терминала — контакт с банками. На сегодняшний день с нашей системой заключили договоры примерно 20 банков, мы также договорились с некоторыми зарубежными банками. Главное, мы работаем со 120 залами России, они поставили наши аппараты. Спектр оказываемых услуг через них достаточно широкий»,— прокомментировал господин Синельников.

Заместитель генерального директора аэропорта Павел Кульнев рассказал об особенностях и возможностях новый системы. Терминал для регистрации простой в обращении и надежный, говорит он. Устройство с качественным каналом связи с интернетом, работать может до 6 часов. Он позволяет до минимума сократить время на регистрацию клиента в зале. «Аппарат автономный и не зависит от инфраструктуры аэропорта, работает от аккумулятора, имеет собственный выход в интернет. Ошибки при регистрации исключены, так как терминал считывает идентификатор и посадочный талон клиента, сверяет с базой данных всю информацию и выводит на экран результат о подключенной программе и наличию квот»,— добавил Павел Кульнев.

Одна из основных функций устройства — использование его как платежный сервис. Как пояснил господин Кульнев, аппарат дает возможность продажи услуг зала аэропорта, он принимает банковские карты или оплату через систему быстрых платежей. Он способен считывать любой идентификатор: QR-код, банковские карты и другие банковские разработки, карты Priority Pass. Главное преимущество — экономия на эквайринге, подчеркнул Павел Кульнев.

«Объединенная платформа общего доступа в бизнес-залы пассажиров-участников дает возможность обслуживать клиентов любых программ лояльности. Серверная часть легко интегрируется и взаимодействует со сторонними продуктами, дающими право на посещение бизнес-зала. Также, в случае интеграции с авиакомпаниями, с помощью устройства можно обслуживать любые идентификаторы программ лояльности авиакомпаний»,— прокомментировал Павел Кульнев.

Он добавил, что терминал устанавливается бесплатно, с единым логином и паролем, оператору не нужно уточнять к какой программе подключен пассажир, так как устройство автоматически определит программу лояльности. «Устройство мониторит количество клиентов в зале, значительно упрощает финансовую отчетность, можно настроить автоматическое получение статистики по всем клиентам и залам»,— заключил господин Кульнев.