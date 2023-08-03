В Екатеринбурге до конца августа закроют движение по улице Инженерной

ООО «Стиль Жизни» закроет движение транспорта по ул. Инженерной в Екатеринбурге с 14 по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Движение ограничат на перекрестке с ул. Черняховского, а также рядом с домами №№ 29, 31 и 30, 32 на ул. Инженерной.

В период перекрытий будет проводиться модернизация тепловых сетей. Объезд будет организован по улицам Косарева – Академика Губкина – Бородина – Грибоедова – Зои Космодемьянской – Многостаночников. Общественный транспорт будет ходить по прежним маршрутам.

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