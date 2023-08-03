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Продажи машин класса SUV в Татарстане за первое полугодие выросли до 22 тысяч

В Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года продажи подержанных машин класса SUV составили 22 тыс. единиц, что на 7 тыс. единиц больше, чем за год до этого. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Татарстан вошел в пятерку регионов РФ по числу проданных кроссоверов и внедорожников с пробегом. Лидером рейтинга является Москва, где продажи составили 72,5 тыс. единиц. В топ-3 также вошли Подмосковье и Санкт-Петербург.

Всего в РФ за первое полугодие продали 812 тыс. машин класса SUV, что на 40% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"

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