Еще двое экс-сотрудников «Башавтотранса» обвиняются в получении взяток от водителей

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух бывших начальников автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1 (филиал ГУП «Башавтотранс») 50-летнего Игоря Фархутдинова и 37-летнего Рима Нуриахметова. В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в получение взятки (ч.ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР, с 2018 по 2022 годы обвиняемые неоднократно получали от подчиненных водителей деньги за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, непринятие мер дисциплинарного воздействия за нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе.

Сумма взяток варьировалась от 1 тыс. до 3 тыс. руб. и составила более 170 тыс. руб.

Обвиняемые признали вину. Уголовные дела направлены в Советский районный суд Уфы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле в Советский районный суд были направлены уголовные дела в отношении двух других экс-начальников автоколонны «Башавтотранса» —50-летнего Ильшата Давлетбаева и 31-летнего Салавата Исламова. Они также обвиняются в получении взяток от водителей и мелком взяточничестве. Общая сумма взяток составила более 100 тыс. руб.

Майя Иванова

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