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Нижегородскую область отнесли к регионам с высоким риском ЧП из-за устаревших лифтов

Генеральная прокуратура включила Нижегородскую область в число регионов, где наиболее вероятны ЧП из-за изношенного лифтового оборудования.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В 59 субъектах Российской Федерации угроза жизни и здоровью граждан сохраняется из-за невключения в региональные программы мероприятий по обновлению более 47 тысяч лифтов с истекающими сроками службы. Самые высокие риски таких ЧП на начало текущего года отмечались в Удмуртии, Чувашии, на Алтае, в Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. Там количество лифтов, предусмотренных к замене до конца 2024 года, меньше необходимого на 1,5 тысячи штук и более»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры (цитата по РИА Новости).

При этом в прокуратуре отметили, что с 2021 года после проверок, организованных по поручению генпрокурора Игоря Краснова количество лифтов, требующих замены, сократилось более чем на 10 тыс. В частности, в Крыму, Саратовской области и других регионах после прокурорского вмешательства были привлечены дополнительные бюджетные средства более 3 млрд руб.

Как сообщалось, в своем отчете перед депутатами законодательного собрания губернатор Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области в 2023-2024 года планируется заменить 2,4 тыс. лифов и столько же входных групп. По состоянию на конец июля установлено 294 лифта. По словам губернатора, такое массовое обновление лифтового хозяйства в регионе проводится впервые. На проект планируется направить более 8,5 млрд руб.

Андрей Репин

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