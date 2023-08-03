Чемпион мира Джанлуиджи Буффон мог оказаться в казанском «Рубине»

Легендарный вратарь и чемпион мира в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон мог перейти в свое время в казанский «Рубин». Об этом заявил экс-тренер казанцев Виталий Кафанов, передает «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, с помощью такого именитого вратаря казанцы хотели развить российскую школу вратарей. «...Если бы пригласил Буффона в "Рубин" — для того, чтобы он приехал, надо было просто дать своe согласие — то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в "Рубине", и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли»,— отметил господин Кафанов.

Накануне Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры в 45 лет.

"Ъ-Казань"