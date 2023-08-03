Поддержание имиджа власти Башкирии обойдется в 20 млн рублей

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на создание телевизионных передач о деятельности органов госвласти республики с ГУП ТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК), сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен до конца года по начальной цене — 20 млн руб. Он будет оплачен за счет средств республиканского бюджета. Предприятие было единственным участником конкурса.

По условиям контракта, телепередачи должны транслироваться в виде вставок на общероссийских телеканалах общим хронометражем не менее 154 ч, из них 82,4 ч (в том числе 6 ч — на башкирском языке) выделяется на информационное вещание, 71,4 ч (10 ч. — на башкирском языке) — на тематическое вещание. В конкурсной документации отмечается, что передачи должны поддерживать объективный имидж Башкирии, правительства и органов государственной власти республики.

Предыдущий контракт стоимостью 20 млн руб. Агентство по печати и СМИ в этом году также заключало с ГУП ТРК «Башкортостан».

Майя Иванова

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