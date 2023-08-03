В Екатеринбурге скончался легендарный хоккейный тренер Герман Чумачек

В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек. Об этом сообщили в спортивной школе №19. Причина смерти не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ спортивная школа №19 «Детский стадион» Фото: МБУ спортивная школа №19 «Детский стадион»

Герман Чумачек тренировал Алексея Яшина, Николая Хабибулина, Владимира Малахова и «других звезд мирового хоккея». Более 15 лет он практиковал детский хоккей в США, а в 2018 году возглавил самое молодое отделение спортшколы в Екатеринбурге.

«Светлая память о великом тренере навсегда останется в сердцах коллектива нашей школы»,— подчеркнули в школе.

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