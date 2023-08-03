Ростовская область заняла третье место в России по количеству ежегодно издаваемых книг

По итогам 2022 года издательства Ростовской области выпустили более 10,8 млн экземпляров книг, заявил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике и генеральный директор регионального Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс». По словам господина Буракова, по объемам ежегодно издаваемых книг Дон занимает в России третье место, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

«Для сравнения, ближайший сосед — Краснодарский край — выпускает 350 тыс. экземпляров в год. Это значит, что Ростовская область — это и центр книгоиздания на юге России, и один из федеральных книгоиздательских центров. Например, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа выпускают книг в несколько раз меньше, чем одна Ростовская область», — подчеркнул Игорь Бураков. Более 80% от указанного объема — произведения русскоязычных авторов: художественная, научно-популярная, учебная литература, детские книги и т. д.

Крупнейшим издательством Дона и одним из самых крупных в России является «Феникс». По словам гендиректора компании Олеси Фартушной, по итогам 2022 года они выпустили более 9,6 млн экземпляров. В 2023 году издательство планируем нарастить объемы за счет новых наименований и направлений, резюмировала госпожа Фартушная.

Владимир Андреев