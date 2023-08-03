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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор предложил отменить анкеты на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор предложил отменить требование о заполнении анкеты в пунктах о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян. Проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В проекте предлагается признать утратившим силу пункт постановления, в котором говорится, что прибывающие на территорию России иностранные граждане и лица без гражданства должны заполнить анкеты в пунктах пропуска через границу.

Кроме того, предлагается отменить пункт, обязывающий граждан России до вылета в страну заполнить анкету о COVID-19 на портале «Госуслуги».

Также территориальный орган Роспотребнадзора рекомендует организовать выборочное тестирование на COVID-19 для граждан, прибывающих в Россию из стран, где зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации.

Лусине Баласян

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