Роспотребнадзор предложил отменить анкеты на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор предложил отменить требование о заполнении анкеты в пунктах о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян. Проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В проекте предлагается признать утратившим силу пункт постановления, в котором говорится, что прибывающие на территорию России иностранные граждане и лица без гражданства должны заполнить анкеты в пунктах пропуска через границу.

Кроме того, предлагается отменить пункт, обязывающий граждан России до вылета в страну заполнить анкету о COVID-19 на портале «Госуслуги».

Также территориальный орган Роспотребнадзора рекомендует организовать выборочное тестирование на COVID-19 для граждан, прибывающих в Россию из стран, где зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации.

Лусине Баласян