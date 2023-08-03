Квартальная прибыль Lufthansa выросла на 240%

Во втором квартале выручка германской авиакомпании Lufthansa увеличилась на 17%, до €9,4 млрд. Чистая прибыль выросла на 240%, составив €881 млн. Хорошие показатели связаны с восстановлением спроса на перелеты после пандемии.
Бронирования билетов в период с августа по декабрь находятся на уровне 90% от показателей допандемийного 2019 года. Lufthansa также существенно повысила прогноз на 2023 год в целом: она ожидает EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) в размере €2,6 млрд — ранее она прогнозировала €1,5 млрд.
Тем не менее после публикации отчетности акции Lufthansa снизились на 5,6%. По мнению экспертов, это связано с тем, что инвесторы опасаются высоких издержек, которые могут повлиять на финансовые показатели. «Рынку не понравились более высокие прогнозы нетопливных издержек от Air France-KLM на прошлой неделе, так что здесь есть риск того же»,— отметили аналитики Deutsche Bank. При этом сама Lufthansa уже заявила, что ожидает лишь умеренного роста издержек во втором полугодии.