Квартальная прибыль Lufthansa выросла на 240%

Во втором квартале выручка германской авиакомпании Lufthansa увеличилась на 17%, до €9,4 млрд. Чистая прибыль выросла на 240%, составив €881 млн. Хорошие показатели связаны с восстановлением спроса на перелеты после пандемии.

Бронирования билетов в период с августа по декабрь находятся на уровне 90% от показателей допандемийного 2019 года. Lufthansa также существенно повысила прогноз на 2023 год в целом: она ожидает EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) в размере €2,6 млрд — ранее она прогнозировала €1,5 млрд.

Тем не менее после публикации отчетности акции Lufthansa снизились на 5,6%. По мнению экспертов, это связано с тем, что инвесторы опасаются высоких издержек, которые могут повлиять на финансовые показатели. «Рынку не понравились более высокие прогнозы нетопливных издержек от Air France-KLM на прошлой неделе, так что здесь есть риск того же»,— отметили аналитики Deutsche Bank. При этом сама Lufthansa уже заявила, что ожидает лишь умеренного роста издержек во втором полугодии.

Яна Рождественская