Нижегородский облизбирком завершил регистрацию кандидатов в губернаторы

Избирательная комиссия Нижегородской области 3 августа завершила регистрацию кандидатов на пост губернатора. По данным облизбиркома, удостоверения кандидатов выданы Владиславу Егорову (КПРФ), Владиславу Атмахову (ЛДПР), Александру Быкову («Партия пенсионеров») и Илье Померанцеву ( «Гражданская сила»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пакете документов каждого кандидата представлены 76 листов с подписями в его поддержку, которые поставили депутаты представительных органов муниципальных образований Нижегородской области. Все представленные в облизбирком документы соответствуют требованиям законодательства.

Ранее облизбирком также зарегистрировал кандидатом в губернаторы действующего главу региона Глеба Никитина, которого выдвинула партия «Единая Россия».

Как сообщал «Ъ-Приволжье», голосование на выборах губернатора состоится в Нижегородской области 8-10 сентября. Оно будет очным и дистанционным. Облизбирком зарегистрировал всех кандидатов, пожелавших принять участие в выборах.

Андрей Репин