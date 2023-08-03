Нижегородский облизбирком завершил регистрацию кандидатов в губернаторы

Избирательная комиссия Нижегородской области 3 августа завершила регистрацию кандидатов на пост губернатора. По данным облизбиркома, удостоверения кандидатов выданы Владиславу Егорову (КПРФ), Владиславу Атмахову (ЛДПР), Александру Быкову («Партия пенсионеров») и Илье Померанцеву ( «Гражданская сила»).
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В пакете документов каждого кандидата представлены 76 листов с подписями в его поддержку, которые поставили депутаты представительных органов муниципальных образований Нижегородской области. Все представленные в облизбирком документы соответствуют требованиям законодательства.
Ранее облизбирком также зарегистрировал кандидатом в губернаторы действующего главу региона Глеба Никитина, которого выдвинула партия «Единая Россия».
Как сообщал «Ъ-Приволжье», голосование на выборах губернатора состоится в Нижегородской области 8-10 сентября. Оно будет очным и дистанционным. Облизбирком зарегистрировал всех кандидатов, пожелавших принять участие в выборах.