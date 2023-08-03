Власти Набережных Челнов направят 24 млн рублей на питание детей участников спецоперации

В Набережных Челнах 24 млн руб. планируют потратить на бесплатное питание детей участников специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе заседания горсовета заявила глава управления финансов Светлана Мулюкова.

По ее словам, в 2023 году в школы пойдут учится 837 городских детей участников спецоперации. И с сентября им будут оказывать материальную поддержку.

«Поддержка будет оказана ребятам с 1-го по 11-й класс дополнительно к той, которую мы централизованно оказываем семьям военнослужащих»,— добавил мэр города Наиль Магдеев.

"Ъ-Казань"