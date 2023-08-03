В туристическом Шерегеше к 2025 году появится более 300 новых гостиниц

К 2025 году на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» и «Танай» число гостиниц и отелей вырастет с 690 до 1075, сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации правительства Кузбасса. Планы по увеличению коллективных средств размещения входят в комплексную программу по развитию туристических территорий региона.

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Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ Виды поселка Шерегеш

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

По данным областных властей, только в первом полугодии 2023-го на территории СТК «Шерегеш» в секторе «А» размещены 63 глэмпинга на 166 мест, в секторе «Е» 47 гостевых домов на 158 мест. Также открыт эко-отель «Кусто», включающий девять гостевых домов. Ведется строительство других гостиниц.

Всего в раках реализации проекта СТК «Шерегеш» власти планируют освоить более 420 га. Инвестиции составят более 180 млрд руб. Развитие СТК предусмотрено программой социально-экономического развития Кемеровской области.

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Лолита Белова