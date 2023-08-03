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Еще один кандидат заявился на пост главы Ижевска

Сегодня, 3 августа, на пост главы столицы Удмуртии заявился еще один кандидат. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте администрации Ижевска, документы в конкурсную комиссию подал временно безработный Сергей Романов 1986 года рождения.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, ранее свои кандидатуры заявили работающие в нефтяной отрасли Михаил Иванов и Айдар Шайбаков, Сергей Шишкин из концерна «Калашников», индивидуальный предприниматель Сергей Андреев, директор ООО «АРТ Плюс» Юлия Камашева, председатель общественной палаты Ижевска Александр Бадица. В списках претендентов на пост также заявлен временно безработный Олег Овчинников.

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