Бывшего мирового судью Алтайского края отправили в колонию за убийство знакомого табуретом и чайником

В Алтайском крае бывшего мирового судью признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщает региональный Следственный Комитет РФ, 59-летний обвиняемый забил своего знакомого до смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе прошлого года во время распития алкогольных напитков между осужденным и его знакомым произошел конфликт. Экс-судья нанес хозяину жилища не менее одиннадцати ударов деревянными табуретами и чайником, множественные удары по голове и телу, а также, не менее пяти ударов кухонным ножом в область головы и шеи.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемого задержали в подъезд дома сразу после происшествия.

Судья настаивал, чтобы его действия были квалифицированы, как самооборона, однако собранные следствием доказательства полностью подтвердили умышленный характер его действий. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Александр Киселев