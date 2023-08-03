Эксперты предлагают перевести российские банки на отечественный домен для защиты от фишинга

Усилить борьбу с фишинговыми сайтами российских банков можно за счет регистрации для них единого домена верхнего уровня. Им может стать «.банк» или «.фин», прописка в котором будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии. Текущий домен “.ru” такого обязательства не требует, чем потенциально могут пользоваться мошенники, создавая фейковые страницы финансовых организаций. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



Мошеннические атаки с использованием фишинга представляют одну из основных угроз для населения и компаний. Ежедневно в сети появляются ресурсы, которые «мимикрируют» под официальные сайты кредитных организаций. «В 2022 году только ВТБ заблокировал около 27 тыс. таких мошеннических страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка, — отметил Анатолий Печатников. — При переводе банков на отечественный домен разрешение на регистрацию банковских ресурсов будет выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. Наличие единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит клиентам увидеть, что сайт официальный и понять, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране».