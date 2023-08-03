Пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн рублей

63-летняя уфимка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По предварительным данным, месяц назад пенсионерке позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что ее банковский счет пытаются взломать неизвестные. Под предлогом сохранения денег он убедил женщину оформить кредит в банке. Она так и поступила, не вняв предупреждениям сотрудников банка о возможном мошенничестве. Полученную сумму более 500 тыс. руб. она отправила на счет, который ей продиктовал собеседник. «Сотрудник банка» продолжал звонить ей каждый день и убеждал оформлять новые кредиты, предупреждая о конфиденциальности разговора. Таким образом она оформила кредиты на сумму более 2 млн руб.

Кроме того, мошенники сообщили женщине о том, что ее квартира находится в залоге у «черных риелторов», и те пытаются ее продать. Лжесотрудник банка убедил пенсионерку срочно продать квартиру для смены кадастрового номера и посоветовал обратиться в определенную риелторскую компанию, где сделка пройдет в короткие сроки. Злоумышленник обещал, что ей вернут все деньги от продажи квартиры. Она продала жилье и перевела аферистам более 3 млн руб. После этого звонки прекратились, а деньги ей так и не вернули. Номер мошенников оказался заблокирован. Только после этого пенсионерка поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.

Майя Иванова

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