Пермский Театр-Театр не будет сотрудничать с режиссером Иосифом Райхельгаузом

Пермский академический Театр-Театр отказался от сотрудничества с режиссером Иосифом Райхельгаузом. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что господин Райхельгауз приглашен в Пермь для постановки «Ромео и Джульетты» Шекспира. После этого председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская написала в своем телеграм-канале: «Переговорила с министром культуры Пермского края А. В. Платоновой. Коротко. “Контракт не подписан, но переговоры ведутся”. “Мы проверяем информацию о предыдущих высказываниях и действиях режиссера”».

Иосиф Райхельгауз ранее выступал с критикой специальной военной операции России.