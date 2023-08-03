«Т Плюс» обновит 6 км теплосетей в Лысьве при подготовке к зиме

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реализуют комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года в городе Лысьве. В планах компании – реконструкция участков тепловых сетей на улицах Мира, Кирова, Кузьмина. В 2023 году энергокомпания планирует переложить 6 км тепловых сетей.

Например, новые теплосетевые коммуникации общей протяженностью 715 м появятся в зоне теплоснабжения БМК-3 на ул. Коммунаров. Также будут построены тепломагистрали длиной 220 м в зоне теплоснабжения БМК-4.

В настоящее время выполнены работы по прокладке 357 м трубопроводов между ул. Жданова и ул. Фестивальной в зоне БМК-4. Наряду с этим выполняется укладка нового участка теплосети протяженностью 120 м в зоне БМК-3, которая появится в границах ул. Шайдурова и Коммунаров. Используется современная предизолированная труба с повышенным сроком эксплуатации – до 25 лет.

Сейчас подрядная организация Пермского филиала ПАО «Т Плюс» ведет монтаж тепломеханического оборудования БМК-4 на ул. Перовской. Мощность нового энергообъекта составит 37 МВт. Котельная обеспечит теплом и горячей водой юго-восточную часть города: теплоресурс будут надежно получать жители поселков Ленинский и Комсомольский.

Заложены фундаменты под строительство еще четырех котельных: БМК-3 на ул. Коммунаров, ВК-5 на ул. Орджоникидзе, 11, ВК «Кутузова» на ул. Кутузова, 19, ВК «Балахнина 70» на ул. Балахнина, 70а.

БМК-3 мощностью 71 МВт в будущем обеспечит теплоресурсом основную часть города – многоквартирные дома, детские сады и школы. Котельная является самой большой из тех, которые «Т Плюс» возведет в 2023 году.

Энергетикам предстоит выполнить профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой. В планах – провести плановое ежегодное техническое обслуживание пяти новых котельных, уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено десять новых котельных и реконструированы две действующие котельные. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт.

Еще один важный фактор – подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьвы и правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд руб. в развитие системы теплоснабжения города.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также гидроэлектростанция – Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка «Т Плюс» Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Холдинг») – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, – около 7 млн; количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21,7 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»