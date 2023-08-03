Экс-замначальника ОГИБДД Целинского района осужден за превышение полномочий

Бывший заместитель начальника отдела ГИБДД МВД РФ по Целинскому району Ростовской области Дмитрий Репкин осужден на 10 месяцев заключения в колонии-поселении за незаконное оформление водительских прав, сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Оперативники ведомства установили, что полицейский вернул 64 гражданам водительские удостоверения без предоставления экзаменационного листа. В систему мониторинга «ФИС ГИБДД-М» Дмитрий Репкин вносил ложные сведения о сдаче водителями экзаменов, в результате чего им были возвращены удостоверения.

Целинский районный суд признал полицейского виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к одному году заключения в колонии-поселения. Дело было повторно рассмотрено в Ростовском областном суде, который изменил приговор.

Дмитрия Репкина приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова