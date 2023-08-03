«Роскосмос» привлекают к субсидиарной ответственности по долгам Миасского машзавода

Конкурсный управляющий АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ) Анатолий Селищев направил в суд заявление о привлечении госкорпорации «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, ГРЦ Макеева) к субсидиарной ответственности по денежным обязательства должника. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству и назначил предварительное заседание на 25 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Сумма субсидиарной ответственности не установлена. Но конкурсный управляющий просит взыскать с госкорпорации и ГРЦ Макеева долги ММЗ солидарно.

100% уставного капитала АО «Миасский машзавод» принадлежат ГРЦ имени Макеева. Оба предприятия входят в «Роскосмом». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона ввел в отношении Миасского машзавода конкурсное производство в июле 2022 года по заявлению самого предприятия, которое накопило долги перед поставщиками энергоресурсов и банками в размере 2,38 млрд руб. На момент введения конкурсного производства суд удовлетворил требования кредиторов на общую сумму около 2 млрд руб. В июле этого года процедура банкротства продлена до конца 2023 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте