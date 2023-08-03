Больше 12 тысяч домовладений в Удмуртии смогут подключиться к газу в 2023 году

Жители Удмуртии подали больше 35 тыс. заявок на участие в программе по догазификации. Всего заключено порядка 25 тыс. договоров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил председатель правительства региона Ярослав Семенов, в Удмуртии темпы строительства газопроводов в рамках программы значительно наращиваются. Так, из 684 км сетей, введенных с 2021 года, половина проложена в этом году. До конца декабря объем планируется увеличить еще на 315 км.

Всего техническую возможность подключения к газу в 2023 году получат 12,7 тыс. домовладений. В настоящее время, по словам господина Семенова, такая опция появилась почти у 5 тыс. жителей, из которых 3 тыс. завели газ в дом.