«Книжные маяки России» запустили экспедицию на поезде из Петербурга во Владивосток

Фестиваль «Книжные маяки России» в четверг, 3 августа, дал старт акции «Читающий август» и запустил экспедицию на поезде и автомобилях из Санкт-Петербурга во Владивосток, сообщает пресс-служба Российской национальной библиотеки.

Как уточняют организаторы, цель фестиваля — объединить читателей, библиотекарей, издателей и писателей, чтобы популяризовать чтение в России. Стратегическая задача, обозначенная ими — чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год.

Поезд пройдет через многие города, в числе которых Великий Новгород, Москва, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск. По пути следования он будет делать остановки, на которых будут проходить различные литературные мероприятия: встречи с писателями, поэтами, издателями, блогерами, журналистами, библиотекарями, представителями книжных магазинов.

Параллельно с экспедицией состоится автопробег «Дорога на маяк». Путешественники проедут около 12 тыс. км. по маршруту: Мурманск — Петербург — Москва — Владивосток.

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