«Газпром межрегионгаз Пермь» отключил от газоснабжения одного из крупнейших абонентов-должников

Специалисты «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь» отключили от газоснабжения жителя поселка Оверята Краснокамского городского округа, который накопил 270 тыс. руб. долга.

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Задолженность абонента сформировалась в результате неоплаты за пользование газом, а также перерасчета начислений из-за недопуска представителей поставщика газа для снятия контрольных показаний прибора учета. Необходимость такой проверки возникла в связи с подозрением на расход газа, не соответствующий мощности газового оборудования.

Задолженность жителя поселка Оверята подтверждена двумя судебными решениями. Об отключении абонент был предупрежден заранее, однако доступ на территорию домовладения не обеспечил. Тогда специалисты раскопали и обрезали подводящий подземный газопровод к дому потребителя.

Для возобновления подачи газа абоненту необходимо погасить долг и возместить расходы по отключению и подключению, которые значительно выросли из-за использования спецтехники для земляных работ.

С начала года в Пермском крае отключено более 4,5 тыс. абонентов как в многоквартирных, так и в частных домах. Компания предпринимает комплексные меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности с абонентами: проводит переговоры с должниками, рассылает уведомления о приостановлении поставки газа с рекомендацией погасить долг, информирует о последствиях отключения. В крайнем случае поставщик вынужден прекращать газоснабжение.