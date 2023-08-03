ВТБ предлагает перевести российские банки на отечественный домен для защиты от мошенников

В ВТБ считают нужным усилить борьбу с фишинговыми сайтами якобы российских банков. Для этого предлагают зарегистрировать единый домен верхнего уровня, к примеру, «.банк» или «.фин», уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Существующий сегодня домен «.ru» не требует предъявления регистратору банковской лицензии, из-за чего остается возможность создания фейковых сайтов финансовых организаций. Заместитель президента-председатель ВТБ Анатолий Печатников предложил ввести для нового домена соответствующее правило.

Ежедневно в сети появляются ресурсы, замаскированные под официальные сайты банков. В 2022 году ВТБ заблокировал порядка 27 тыс. таких страниц. Анатолий Печатников полагает, что введение банковского домена могло бы обезопасить клиентов и частично решить вопрос фишинга.

По данным ВТБ, за первое полугодие 2023-го на клиентов организации совершено более 3,7 млн атак, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего атак зарегистрировали в марте — их количество превысило 760 тыс. В июне показатель снизился до 508 тыс. В банке считают, что положительная динамика продиктована внедрением нового комплекса мер защиты клиентов от злоумышленников.

Господин Печатников отметил, что проблема мошенничества становится с каждоым годом все острее. Банки, регуляторы и правоохранители активно работают в направлении решения вопроса. Банкир уточнил, что с начала года специалистам ВТБ удалось спасти свыше 7,8 млрд руб. на счетах более чем 20 тыс. клиентов.

Дарья Васенина

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