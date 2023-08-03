В Саратовской области волонтеры просят главу СКР ввести ограничения для профилактики менингита

Волонтерское движение «Дари Добро Энгельс» призвали главу регионального минздрава Олега Костина, губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и руководителя СКР Александра Бастрыкина закрыть учреждения, где зафиксированы случае менингита, а также парки и пляжи. Кроме того, авторы обращения предлагают закрыть развлекательные комплексы, турбазы и детские лагеря, а также отменить массовые мероприятия. Соответствующее обращение опубликовано в группе движения в социальной сети «VK.ru».

По словам волонтеров, еще в июле энгельсские родители безрезультатно обращались к чиновниками из-за вспышки энтеровируса, который вызывает менингит.

Авторы утверждают, что сегодня пациенты «молниеносно заполняют инфекционное отделение» саратовской областной инфекционной больницы, потому что бригады скорой помощи привозят до пяти пациентов с подозрением на энтеровирус в час. У большинства этот диагноз подтверждается.

Ранее министр здравоохранения региона сообщил о 91 подтвержденном случае энтеровируса в Энгельсском районе. При этом в областной инфекционной больнице с подозрением на менингит лежит 160 пациентов.

Дарья Васенина

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