В ходе официального визита в Вашингтон премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что Монголия расширит сотрудничество с США в добыче редкоземельных элементов (РЗЭ). Как отметил господин Оюун-Эрдэнэ в эксклюзивном интервью Reuters после встречи с вице-президентом Камалой Харрис, они «обсудили потенциальное сотрудничество в добыче редкоземельных элементов, критически важных минералов, включая медь».

Монголия располагает обширными запасами РЗЭ и меди, которые необходимы для производства высокотехнологичного оборудования, включая военное. По словам премьер-министра, сотрудничество с США, которые он назвал «важным стратегическим третьим соседом», уже развивается, а теперь еще будет расширено в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне Министерством горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии и Госдепартаментом США.

Монголия, по его словам, также надеется поддерживать хорошие отношения с соседним Китаем, однако он предупредил, что такие страны, как Монголия, которая зажата с двух сторон территориями Китая и России, могут пострадать, если соперничество сверхдержав выйдет из-под контроля.

«Я опасаюсь, что новая холодная война будет совсем другой и более сложной, чем первая холодная война»,— отметил он, указав на быстрые технологические изменения и существование глобальных проблем, как, например, изменение климата. Премьер-министр призвал крупные державы «быть более ответственными», чтобы избежать «кардинальных негативных последствий для многих стран по всему миру, особенно в сфере международной экономики».

Алена Миклашевская